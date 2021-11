Medvedev blijft Sinner op ATP Finals net de baas

Medvedev leek hard op weg naar een heel vlotte zege tegen Sinner, maar na de kansloze eerste set met geen enkele game achter zijn naam bewees de Italiaan toch niet te misstaan tussen de grote jongens in Turijn. Sinner vocht zich knap terug voor eigen publiek, werkte breekpunten weg en sloeg in de tiebreak van de tweede set toe. In de derde set leek hij zelfs op weg naar de zege, maar bij een voorsprong van 4-2 stokte zijn ritme en kon Medvedev zich alsnog herstellen. Sinner, de vervanger van zijn geblesseerd geraakte landgenoot Matteo Berrettini, liet in de tiebreak nog wel twee matchpunten liggen.

Zverev had eerder op de avond in de rode groep voor de derde keer de halve eindstrijd van de ATP Finals bereikt. De 24-jarige Duitser versloeg Hurkacz in twee sets: 6-2 6-4. De kampioen van 2018 speelt in de halve finales tegen de favoriete Serviër Novak Djokovic, die na twee overwinningen al zeker is van de eindzege in de andere groep. Medvedev speelt tegen de winnaar van het duel vrijdag tussen de Rus Andrej Roeblev en de Noor Casper Ruud.