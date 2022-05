Medvedev boekt op Roland Garros eerste zege dit jaar op gravel

Erik ten Hag geeft fans en spelers United weer hoop: ‘Hebben jullie Ajax gezien? Dat is hoe ik wil spelen’

Het tijdperk Erik ten Hag bij Manchester United is officieel begonnen. De nieuwe manager stelde zichzelf vandaag op Old Trafford voor aan de Engelse pers. Zijn eerste boodschap aan fans en spelers van de gevallen grootmacht was er één van hoop: ,,Het tijdperk van Manchester City en Liverpool kan eindigen.’’

