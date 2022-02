Medvedev jaagt in Mexico op hoogste schavot en begint met winst, ook zege Nadal

Omar Elabdella­oui (ex-Feyenoord) maakt wonderbaar­lij­ke comeback na elf oogopera­ties

In de geschiedenis van de sport zijn er al veel bijzondere comebacks geweest, maar die van Omar Elabdellaoui (ooit zeven optredens voor Feyenoord) kan zonder overdrijven worden bestempeld als wonderbaarlijk. De 30-jarige rechtsback uit Noorwegen speelde vanavond zijn eerste wedstrijd voor Galatasaray (2-3 winst bij Göztepe) nadat hij op 31 december 2020 vuurwerk in zijn oog kreeg en maandenlang blind was.

21 februari