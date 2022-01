Medvedev na verloren finale: ‘Mijn vrouw heeft waarschijnlijk de tv kapot gemaakt’

De 25-jarige Medvedev stevende af op een zege in drie sets, maar zag Nadal mentale veerkracht tonen en toch in vijf sets winnen. ,,Ik was echt totaal verbaasd door wat jij in deze wedstrijd hebt gedaan nadat ik de eerste twee sets had gewonnen. Na de wedstrijd vroeg ik hem ook: ben je écht moe?”, zei de Rus. ,,Hij heeft zijn niveau opgekrikt na de tweede set en het spel was van een bizar hoog niveau. Nadal is een geweldige kampioen. Gefeliciteerd met nummer 21, maar ik denk dat je nog niet van Roger en Novak af bent. Jullie rivaliteit is geweldig” zei Medvedev, die vanaf volgende week te zien is op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy.