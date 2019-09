Medvedev put energie uit hels gefluit en boegeroep

Door Rik Spekenbrink



Ze zijn in de minderheid, maar je hebt tennissers die alleen maar beter gaan spelen van een vijandig stadion. Novak Djokovic is het beste voorbeeld, buiten Servië is hij meestal niet de favoriet van het publiek. Daniil Medvedev blijkt deze weken in New York ook energie te putten uit hels gefluit en boegeroep. Al was er dinsdagavond in zijn gewonnen kwartfinale tegen Stan Wawrinka al veel meer steun voor de Rus. Zijn spel en ironie veroveren langzaam maar zeker ook de Amerikaanse tennisharten.