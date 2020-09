Medvedev zonder setverlies naar halve finale US Open

Nikey Kottier wint etappeklas­se­ment voor tweede dag op rij, Oldenzaal regeert in Lezerstour

9 september ENSCHEDE - Een hele knappe prestatie van Nikey Kottier in de Lezerstour van de Twentsche Courant Tubantia: twee dagen op rij het dagklassement winnen is maar voor weinigen weggelegd. In het algemeen klassement is er een strijd gaande tussen Nienke Bruggeman en M.B.H. Lankamp uit Oldenzaal.