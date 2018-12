'Meedoen aan het WK, ik ben blij dat dit in mijn leven gebeurt’

Wie treft Ajax in achtste finales Champions League?

7:23 Ajax weet aan het begin van de middag tegen wie het in februari in de achtste finales van de Champions League speelt. Het elftal van trainer Erik ten Hag eindigde woensdag achter Bayern München als tweede in groep E. De Amsterdammers worden daardoor in Nyon, waar de loting om 12.00 begint, gekoppeld aan een van de zeven andere groepswinnaars.