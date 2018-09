Meer plussen dan minnen voor Kiki

Door Rik Spekenbrink



Ze had amper gedoucht of de ­enkele reis New York-Amsterdam was al geboekt. Kiki Bertens wilde naar huis, waar haar zus op het punt staat te bevallen. Het even onverwachte als onnodige verlies in de derde ronde tegen Marketa Vondrousova (6-7 6-2 6-7) hakte er ook stevig in. Toch stapte ze met een keurig tussenrapport het vliegtuig in. Het Amerikaanse hardcourtseizoen biedt ­ondanks de gemiste kans bij de ­US Open veel nieuwe perspectieven. Een analyse met plus- en minpunten: