Meer spektakel in de F1: ‘Tweestoppers, altijd beter voor de show’

Door Arjan Schouten



Het was de vraag die je kon verwachten. Of Max Verstappen moet gaan lobbyen bij Pirelli voor structureel zachtere banden bij elke race, zo vroeg de Britse pers na zijn stunt op Silverstone. Dat is niet aan hem, antwoordde de Limburger diplomatiek. ,,Maar reken maar dat er een paar wakker zijn geworden binnen de Formule 1, die hebben ook wel gezien dat een tweestopper beter is voor de show’’, denkt Tom Coronel, die bij Ziggo Sport vooraf al Verstappen als winnaar aanwees. ,,Wij kijken er natuurlijk een beetje meer staand achter Max naar, in Engeland denken ze er misschien wat anders over. Maar ook daar hebben ze gezien dat er zo meer actie is, wat toch gaaf is. Dat er iemand eindelijk iemand opgewassen is tegen Mercedes.’’