Meer tempo in tennispartijen met 'Shot Clock'

De zogenoemde 'Shot Clock' in het tennis wordt per 2020 ingevoerd bij elk toernooi dat wordt gespeeld onder de vlag van de ATP, de organisatie van de mannen. Het houdt in dat de spelers niet meer dan 25 seconden de tijd krijgen tussen twee punten. Het doel is het tempo in de wedstrijden te verhogen.