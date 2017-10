Meervoudig paralympisch kampioen Griffioen zet punt achter carrière

Griffioen werd geboren met een open rug met lage uitval. Op haar vierde kwam ze in een rolstoel terecht en al snel begon ze met het beoefenen van basketbal en tennis. In 2008 won ze samen met Esther Vergeer zilver op de Spelen in Athene in het dubbelspel.



Haar grootste successen behaalde ze op de Spelen in Rio in 2016, toen ze zowel in het enkel- als het dubbelspel goud won. Griffioen won in haar carrière vier Grand Slam-titels (Roland Garros, US Open en Australian Open), waarvan allemaal in het dubbelen. Verder stond ze twee jaar op de eerste plaats op de wereldranglijst.