‘Megatrotse’ Nuis knokt zich op 1500 meter naar titel van de veerkracht

De ontlading was enorm bij Kjeld Nuis. Na een onstuimige winter maakte hij gisteravond zijn hele seizoen goed met de wereldtitel op de 1500 meter. ,,Na alles wat er is gebeurd, leg ik hier iedereen erop. Ik ben megatrots.” Ploeggenoot Thomas Krol eindigde op slechts zeven honderdsten als tweede.

Door Pim Bijl



,,Pa, je bent op tv”, heeft hij net nog vrolijk geroepen tegen zijn bellende vader, tijdens een interview. Ratelend vervolgt Kjeld Nuis zijn verhaal voor de camera. Daarna, bij de schrijvende pers, volgt plots een voor hem ongewone stilte. De vraag ‘hoe zwaar was de aanloop naar dit toernooi?’ roept emotie op.

,,Fuck, sorry!”, zegt Nuis met een gebroken stem en de tranen in zijn ogen, hangend over het hek. ,,Dit heb ik normaal nooit.” Zelfs na zijn twee olympische titels in Pyeongchang is hij niet zo geëmotioneerd geweest als nu na zijn nipte winst op de 1500 meter. Na een poos geeft hij antwoord op de vraag. ,,Het was een kutaanloop. En daardoor komt alles nu even naar boven.”

Quote Het is zó moeilijk om als topsporter thuis op de bank te zitten, terwijl iedereen op het ijs staat. Kjeld Nuis

Hij, de olympisch kampioen en wereldrecordhouder, heeft in vogelvlucht de film van de voorbije maanden afgespeeld. De hersenschudding in oktober. De zware griep in december. De vijf verloren kilo’s door die ziekte. Zijn afmelding voor de NK afstanden waardoor zijn WK-deelname in handen van de selectiecommissie van de KNSB kwam te liggen. De discussie over de aanwijsplek die hij kreeg, waarbij hij moest afwachten of zijn plaats in de beroepszaak standhield. Het missen van de EK.

Geforceerd fit

,,Het is zó moeilijk om als topsporter thuis op de bank te zitten, terwijl iedereen op het ijs staat”, zegt Nuis, die toegeeft flink te hebben getwijfeld. In december had hij zijn laatste 1500 meter gereden. ,,Ik ben geforceerd fit geworden. Soms loopt een training lekker, maar ook dat is geen zekerheid.”

En dan heeft Pavel Koelizjnikov hem hier in Salt Lake City ook nog een dreun uitgedeeld. Aan diens winst is zaterdag op de 1000 meter niets te doen: met 1.05.69 is de Rus de eerste man onder de 1.06. Dat Nuis zijn wereldrecord kwijt is geraakt, verrast hem niet. Dat hij op meer dan een seconde (1.06.73) is geschaatst wel. Hij begint na afloop een relaas waarin hij stelt dat sprintend Nederland zich na deze nederlagen achter de oren moet krabben en terug moet naar de tekentafel.

Volledig scherm Kjeld Nuis moet op de 1000 meter in Pavel Koelizjnikov zijn meerder erkennen. © ANP

Het doet zijn vertrouwen voor de 1500 meter geen goed. Om elkaar toch weer wat op te peppen, besluit hij deze zondag twee uur voor de race samen met Thomas Krol de beelden van de wereldbekerrace van vorig jaar maart te bekijken. Toen reden de twee ploeggenoten (en concurrenten) hier in een direct duel naar schaatshistorie. Beiden doken onder het oude wereldrecord van Denis Joeskov. Nuis was de snelste in 1.40.17. Hij en Krol spelen de video op YouTube meermaals af. Ze kijken elkaar aan: ‘Zie je wel hoe goed wij zijn.’

Strakke blik

Deze keer rijden ze geen direct duel in de Utah Olympic Oval. Krol zet in de voorlaatste rit de tot dan toe snelste tijd neer, ondanks zeer stroeve binnenbochten. Nuis stapt even later het ijs op met een blik zo strak als een liniaal. Hij is gebrand, getergd, maar deelt zijn race uitstekend in. Hij houdt zelfs nog even in om zo optimaal te kunnen profiteren van de Chinees Ning. Meteen na de finish zoekt hij het bord.

,,Ja, en toen zag ik mijn naam in het groen met een 1”, glundert Nuis. Hoezeer hij en Krol aan elkaar gewaagd zijn, blijkt maar weer met het minieme verschil van slechts zeven honderdsten. ,,Ik ben echt megatrots. Heb mezelf een beetje verbaasd. Na alles wat er is gebeurd, leg ik hier iedereen erop.”

Zijn winst is geen middelvinger naar de critici die oordeelden over zijn aanwijsplek. ,,Nee, een duim voor de mensen die besloten hebben dat ik hier moest staan.”



Hij houdt zijn gouden medaille even stevig vast. Deze titel is een titel van de veerkracht.