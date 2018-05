Meidenteam Canisius voor vierde keer op rij naar WK volleybal

Collega Brenda Haselbekke die bij het WK als verzorgster optreedt, coördineert veel van die acties. De derde begeleider is Erwin Elfrink, docent en actief volleyballer in het eerste mannenteam van Krekkers uit Harbrinkhoek.

Ervaren kampioen

Ook Oosting is verslingerd aan volleybal. Zo is de leraar coach van de vrouwen van Apollo 8 uit Borne, waarmee hij kampioen is geworden in de topdivisie. Komend seizoen speelt Apollo 8 op het hoogste niveau in Nederland. "Twee speelsters uit die selectie hebben ooit aan het WK scholenvolleybal meegedaan", weet Oosting.