Melbourne mikt op seizoensopener Formule 1 in maart mét fans in Albert Park

Een conceptkalender moet nog bevestigd worden door de Formule 1, maar de organisatie in Australië bevestigt alvast dat de eerste race van 2021 gewoon weer in Albert Park is. Met publiek, zo is de inzet.

Door Arjan Schouten



De AGPC (Australian Grand Prix Organisation) laat in een nieuwsupdate weten dat de race in Melbourne spoedig zal worden aangekondigd als seizoensopener op de voorlopige kalender voor 2021. Dat schema moet de komende weken officieel naar buiten komen. De exacte datum van de eerste race van volgend seizoen is nog niet definitief. ,,Maar we kunnen met zekerheid stellen dat de race gehouden wordt op het normale tijdslot medio midden/eind maart”, zo laat de AGPC weten.

Al sinds 1996 is Albert Park het decor voor de eerste race van het Formule 1-seizoen. Eerder dit jaar liep de opener vanwege corona-besmettingen in de paddock echter uit op een totale ramp. Zonder ook maar één trainingsmeter te hebben gereden, stapten alle teams na de mediadag weer terug in het vliegtuig naar huis.

,,We verheugen ons nu op een evenement dat een belangrijk aandeel zal hebben in het herstel van de sport- en evenementen-industrie in Victoria”, aldus de AGPC. Er wordt nauw samengewerkt met lokale autoriteiten en gezondheidsorganisaties om het raceweekend over vijf maanden wél van de grond te krijgen. Hoewel Australië momenteel strikte reisrestricties kent, is de inzet vooralsnog een GP mét publiek.

De definitieve datum volgt volgens de AGPC spoedig, als Formule 1 met een complete voorlopige kalender komt. Naar verluidt zou er begin deze week een kalender met 23 races aan de teams voorgelegd zijn. Daarop is Melbourne dus weer de opener en uit vrees voor een race zonder publiek in het voorjaar gaat Zandvoort nu op voor een afspraak in de herfst. De vraag blijft natuurlijk hoe realistisch deze kalender - met wereldwijd races en ook nog eens de meeste GP’s ooit - uiteindelijk blijkt met alle onzekerheid rondom de pandemie.