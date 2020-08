Memphis draagt met ‘Panenka’ bij aan stunt: Lyon kegelt Juventus uit Champions League

Memphis Depay is terug. Die conclusie is gerechtvaardigd na vanavond. Ondanks de 2-1 nederlaag tegen Juventus plaatst zijn Olympique Lyon zich na de eerdere 1-0 voor de kwartfinale van de Champions League. Mede dankzij, jawel, een bravoure-momentje van de weer fitte Oranje-international.

Door Dennis van Bergen

De spanning gierde door het Allianz Stadium, negentig minuten aan een stuk, en lang daarna nog in de extra tijd. Maar uiteindelijk was het Olympique Lyon dat zich ten koste van Juventus plaatste voor de kwartfinale van de Champions League. Jammer voor Matthijs de Ligt namens de Italiaanse ploeg, mooi voor Memphis Depay.

Mochten er nog mensen twijfelen aan de fysieke en mentale gesteldheid van Memphis. Het is verspeelde moeite. Onmiskenbaar dat werd gisteravond duidelijk tijdens de Champions League-return Juventus-Olympique Lyon, waarin Memphis weer ouderwets de hoofdrol voor zich opeiste. Een enkele maal glorieus, door een penalty a la Panenka binnen te schieten. Een ander keer tegen wil en dank, door onfortuinlijk een strafschop te veroorzaken. Maar hoe dan prominent. De artiest is terug op zijn podium.

Hoe fit is hij? Vermoedelijk vaker dan hem lief was kreeg de Lyon-captain de vraag de afgelopen dagen naar zich toegeworpen. Was Memphis, die onlangs in de met 1-0 verloren bekerfinale tegen Paris Saint-Germain pas zijn eerste officiële wedstrijd speelde na zijn blessure, wel klaar zijn voor een ontmoeting tegen Juventus? Kwam zo’n duel op zo’n hoog podium niet wat te vroeg? Een van de weinigen die die zorgen blijkbaar niet had, was Memphis zelf. ,,Ik wil er niet te veel woorden aan vies maken”, zei hij daags voor het treffen in Turijn, met de hem kenmerkende bravoure. ,,Ik ben er klaar voor. Dat zullen jullie wel zien.” En, voegde hij eraan toe: ,,Ik heb een fris lichaam en een frisse kop”.

Volledig scherm © AFP

Er bleek geen woord van gelogen, bewees hij in het Allianz Stadium. Meest in het oog springende moment: de makkelijk gegeven penalty waarmee hij al vroeg in de wedstrijd Juventus-keeper Wojciech Szczęsny fopte. Je hebt voetballers die na een zware kruisbandblessure eerst weer wat vertrouwd willen raken met gras. Die risico’s zo veel mogelijk uit de weg gaan. Voor Memphis geldt dit kennelijk niet. Zijn eerste actie was gisteravond de ‘Panenka’ waarmee hij de Fransen op 0-1 schoot. Een doelpunt dat hij op zijn Memphis’ vierde: een blik van onoverwinnelijkheid om zijn mondhoeken getrokken. Des te frustrerender moet het voor hem zijn geweest dat hij later, zij het onfortuinlijk, de 1-1 van Cristiano Ronaldo inleidde. Binnen het zestienmetergebied schampte een vrije trap van Miralem Pjanic zijn hand met een strafschop tot gevolg.

Zenuwslopend

Over Ronaldo gesproken: bij uitstek hij onderscheidde zich weer eens in het elftal van Matthijs de Ligt. In een wedstrijd waarin Lyon zich dankzij de hard werkende Memphis aanvankelijk redelijk comfortabel moet hebben gevoeld, trok de Portugees onvermoeibaar de kar bij Juventus. Nadat eerdere mogelijkheden (een kopbal over en een gekeerde vrije trap) net geen doel troffen, leidde een prachtige afstandsknal later wel tot de 2-1 voor de Italiaanse ploeg. Met die stand had Juventus nog slechts één treffer nodig om Lyon uit te schakelen. Maar zover kwam het niet, de zenuwslopende slotfase ten spijt in Turijn.

Tot zichtbare vreugde van Memphis. Voor hem wacht nu de ontmoeting met Manchester City, als mogelijke tussenstop naar het ultieme doel: de Champions League-finale. En daarmee gloort voor de Nederlander misschien wel een opwindend einde van een bitter seizoen in Frankrijk.