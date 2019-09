Memphis helpt Lyon met rake penalty aan punt tegen Zenit

Namens de thuisploeg zorgde basisspeler Memphis Depay uit een strafschop, die hij zelf had afgedwongen, voor de gelijkmaker. Kenny Tete bleef op de bank.



Olympique Lyon had een zege in Europa goed kunnen gebruiken. In eigen land stelt de ploeg van de nieuwe trainer Sylvinho vooralsnog teleur. Afgelopen vrijdag kwam Lyon bij Amiens niet verder dan 2-2. Depay bleef bij die wedstrijd op de bank, terwijl Tete het hele duel in actie kwam.