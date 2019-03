Memphis krijgt zware onvoldoende in L’Équipe

Olympique Lyon had Barcelona in Frankrijk op 0-0 gehouden in de eerste wedstrijd van de achtste finales in het miljardenbal en dus hoopte de formatie van Memphis en consorten op een stuntje in Camp Nou gisteravond. Barça liet het niet zover komen en won overtuigend met 5-1 door onder meer twee goals en twee assists van Lionel Messi.



De Franse krant L’Équipe was bij het uitdelen van de cijfers vernietigend voor met name Memphis. De Nederlander kreeg het laagste cijfer van iedereen die het veld betrad gisteravond: een 2. Die twijfelachtige eer deelde Memphis, die in de 73ste minuut werd gewisseld, met voormalig PSV-verdediger Marcelo en Ferland Mendy.



Waar het aan de kant van Olympique Lyon onvoldoendes regenden (alleen middenvelder Tanguy Ndombele scoorde met een 6 een voldoende, red.) daar waren de cijfers aan Spaanse zijde een stuk beter. Het allerbeste cijfer? Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler kreeg met een 8 het allerhoogste cijfer van de krant die vorige week Dusan Tadic nog beloonde met een 10 voor zijn optreden tegen Real Madrid.