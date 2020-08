Memphis met zesde goal in voetsporen Van Nistelrooy

De kop is er af: FC Twente wint en heeft weer een wedstrijd in de benen

20:55 ENSCHEDE - Het gerenoveerde FC Twente is de lange aanloop naar de competitie begonnen met een 3-1 zege op derdedivisionist Excelsior'31. In de lege Grolsch Veste liet trainer Ron Jans al zijn spelers in actie komen.