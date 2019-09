Memphis onmisbaar voor Oranje, grootste zege buiten Nederland

Terug naar 2014

De sensationele overwinning op Spanje op het WK 2014, het staat nog vers in het geheugen. De kopbal van Van Persie, de solo van Robben. De overwinning op bezoek bij Estland komt daar uiteraard niet bij in de buurt, maar de 0-4 overwinning betekent voor Nederland wel de grootste zege buiten de eigen landsgrenzen sinds het magische duel in Salvador (13 juni 2014, 5-1).

Volledig scherm De prachtige treffer die Robin van Persie op het WK maakte in de wedstrijd tegen Spanje © Pim Ras

Oude garde

Met twee doelpunten had Ryan Babel een belangrijk aandeel in de zege op Estland. De vleugelspits maakte op 26 maart 2005 bij zijn debuut tegen Roemenië zijn eerste doelpunt voor Oranje. Het betekent dat tussen de eerste en meest recente treffer van Babel voor het Nederlands elftal 5280 dagen zit, waarmee hij alleen Faas Wilkes (5519 dagen) en Abe Lenstra (6958 dagen) voor zich hoeft te dulden. Babel heeft met zijn 32 jaar bovendien nog wel even te gaan.

Memphis goud waard

Memphis Depay was met een doelpunt en twee assists van grote waarde voor het Nederlands elftal. Memphis werd met zijn twee assists tegen Estland de eerste speler met acht assists in een kalenderjaar sinds Rafael van der Vaart, die in 2010 negen keer een doelpunt van een ploeggenoot voorbereidde. Daarnaast is de 25-jarige Memphis met zeventien assists de speler die in dit decennium de meeste goals voorbereidde in Oranje. En dan te bedenken dat hij in vijftig interlands ook nog eens zeventien keer scoorde. Memphis is goud waard voor Oranje.

Volledig scherm Memphis Depay. © BSR Agency

Defensieve stabiliteit

Van Estland had Oranje weinig te duchten maandagavond. Henrik Ojamaa schoot in de 77ste minuut namens Estland voor het eerst richting het doel van Jasper Cillessen, de enige keer dat de Esten het Nederlandse doel onder vuur zouden nemen. Sinds alle data worden bijgehouden door Opta, vanaf augustus 2013, kreeg het Nederlands elftal nooit zo weinig doelpogingen te verwerken. Met onder meer UEFA-voetballer van het jaar Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt van Juventus zit in de selectie zit het achterin wel goed.

Knallen na rust

Volledig scherm Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt na de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland. © BSR Agency Een wedstrijd kent twee helften, maar voor Oranje zou het ook prima zijn alleen de tweede helft te spelen. Tenminste, als we puur naar de cijfers kijken. Zo valt op dat zestien van de laatste negentien doelpunten die na de rust vielen. Ook in Estland scoorde Nederland na rust drie keer, nadat het vrijdag in Duitsland na rust zelfs vier keer trefzeker was.