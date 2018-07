Mendy op de stoel van Macron, Ryan wint strijd met zeemonster

SportbytesTerug van even weggeweest tijdens het WK: de rubriek Sportbytes, waarin we meebeleven wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mendy op de stoel van Macron

De vandaag jarige Benjamin Mendy (24) speelde op het WK slechts veertig minuten, maar die wereldbeker pakken ze hem niet meer af. De linksback van Manchester City nam gisteren bij de huldiging ook even plek op de stoel van de Franse president Emmanuel Macron. 'President Mendy' heeft het goed voor elkaar.

President Mendy 🏆 70.3k Likes, 614 Comments - Benjamin Mendy ⭐️⭐️ (@benmendy23) on Instagram: "President Mendy 🏆"

Doelman Ryan wint strijd met zeemonster

Mathew Ryan, de eerste doelman van Australië, hoeft voorlopig niet naar de visboer. Na een twee uur durend 'gevecht' met deze blauwvintonijn slaagde de keeper van Brighton & Hove Albion erin om dit gevaarte aan boord van zijn bootje te slepen.

Great last day at home getting this 88kg monster in the boat after a 2 hour fight #bluefintuna Een foto die is geplaatst door null (@matyryan) op 17 Jul 2018 om 2:43 PDT

Verstappen geïnspireerd door de Tour

Max Verstappen heeft inspiratie gehaald uit de Tour de France. De 20-jarige coureur van Red Bull is op de fiets geklommen in Menton in Zuid-Frankrijk. De volgende Grand Prix is op zondag 29 juli in Boedapest.

🚲 #KeepPushing 26.3k Likes, 163 Comments - Max Verstappen (@maxverstappen1) on Instagram: "🚲 #KeepPushing"

Blind neemt afscheid van United

Kersvers Ajacied Daley Blind neemt op Twitter afscheid van zijn ploeggenoten, coaches, medische staf en fans van Manchester United. ,,Spelen voor de grootste club ter wereld heeft veel voor me betekend. Ik zal de grote wedstrijden en het 'Theatre of Dreams' missen, maar het is tijd om naar huis te gaan."

Zenden heeft wat te vieren

Assistent-trainer van PSV en oud-international Boudewijn Zenden is altijd al een liefhebber geweest. Dus dan mag je ook even blij zijn als je tijdens het trainingskamp van de landskampioen in Zwitserland deel uitmaakt van het team dat een potje heeft gewonnen.

Today’s winning team 🏅 #teamspirit #winners #preseason #psvinverbier Een foto die is geplaatst door null (@boudewijn_zenden) op 16 Jul 2018 om 14:06 PDT

De Gea in Disneyland

David De Gea heeft op z'n zachtst gezegd geen gelukkig WK achter de rug. Om zich weer op te laden voor een loodzwaar seizoen in de Premier League tankte de keeper van Manchester United bij in Disneyland.

Enjoy✌🏼@waltdisneyworld Een foto die is geplaatst door null (@d_degeaofficial) op 16 Jul 2018 om 13:38 PDT

Pogba feest nog flink na

Het feest van de Fransen, we kunnen er geen genoeg van krijgen. En Paul Pogna ook niet. De uitblinkende middenvelder in de finale bedankt 'heel Frankrijk' voor de huldiging. 'We hebben dit voor jullie gedaan.'

MERCI notre France, vous nous faites #fiersdetrebleus 🇫🇷🏆 @equipedefrance @emmanuelmacron #humbled #grateful Een foto die is geplaatst door null (@paulpogba) op 16 Jul 2018 om 16:45 PDT