Menig laat contract ontbinden bij Nantes

Menig, die in het verleden in Nederland uitkwam voor Ajax en PEC Zwolle, maakte in de zomer van 2017 de overstap naar Nantes. Het Franse avontuur verliep niet zoals gehoopt en de snelle aanvaller koos voor verhuurperiodes bij Oldham Athletic en PEC Zwolle.

Zijn contract bij Nantes liep nog door tot medio 2022, maar is in goed overleg ontbonden. In de afgelopen weken toonden verschillende clubs al interesse in de voormalige jeugdinternational van Oranje.