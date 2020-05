Mensink en Zaidi nieuw trainersduo Het Ravijn

In 1995 was Mensink ook al de coach van het mannenteam, dat toen de KNZB-beker won. De laatste twee seizoenen trainde hij de vrouwenploeg, die het afgebroken afgesloten seizoen afsloten als lijstaanvoerder. De voormalig bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam was in zijn carrière ook actief bij het Borculose Schuurman/BZC, waar hij de functie van technisch directeur bekleedde.

Hongarije

Ook Adam Zaidi is geen onbekende voor Het Ravijn. Hij is met waterpolo begonnen bij de jeugd van Szolnok en Eger in Hongarije, waar hij ook zijn opleiding tot sportleraar heeft afgerond. In 2008 is hij naar Nederland gekomen om eerst bij WS Twente en vanaf 2011 bij Het Ravijn in het eerste mannenteam te spelen. Voor hem zijn het halen van de bekerfinale en twee keer de finale van het Nederlands kampioenschappen mooie herinneringen, die hij deelt met een aantal spelers dat nog in de huidig actief is.