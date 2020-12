Mensink gestopt als trainer bij Het Ravijn

Darts Wie is Niels Zonneveld, de eerste Nederlan­der die speelt op het WK darts?

12:20 Met de eerste deelname van Niels Zonneveld aan het WK darts gaat naar eigen zeggen ‘een jongensdroom’ in vervulling. Het scheelde niet veel of de 22-jarige debutant was niet op dit toernooi. Vandaag speelt hij zijn eerste partij tegen de Ierse William O’Connor, ondanks dat een coronabesmetting bijna roet in het eten gooide.