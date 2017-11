Mercedes gebruikt laatste twee races om te experimenteren

,,We kunnen wat nieuwe onderdelen testen en ideeën uitproberen. Daar komen we tijdens een normaal raceweekeinde niet aan toe, maar nu de titels binnen zijn, kunnen we wat meer risico nemen'', aldus teambaas Toto Wolff.

Hij voegde daar wel direct aan toe dat Mercedes absoluut niet achterover gaat leunen. ,,Dat is verleidelijk, omdat de druk eraf is, maar zo staan wij er niet in. Doel is de laatste twee races te winnen. We benaderen de komende races in Brazilië en Abu Dhabi precies hetzelfde als de eerste race van het seizoen.''