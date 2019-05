Mercedes het snelst in tweede training, Verstappen klokt vijfde tijd

Verstappen kende een ongelukkige eerste training waarbij er olie lekte uit zijn Honda-motor. De Nederlander kon daardoor slechts een beperkt aantal rondes rijden. Voor de tweede training koos Red Bull er dan ook voor een nieuwe motor in zijn wagen te zetten. Dat was eerder dan gepland, want de Honda-motor zou eigenlijk pas in de derde training geplaatst worden.



Morgen staat de derde training om 12 uur op het programma. De kwalificatie wordt om 15.00 uur verreden. Beiden zijn te volgen via ons liveblog en live op tv bij Ziggo Sport.