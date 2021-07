Mercedes houdt Verstappen op derde plek in miezerige middagtraining

LIVE | Grote kopgroep met Van der Poel spat uit elkaar in pittige finale

15:54 De zevende rit is met een afstand van bijna 250 kilometer de langste in deze Tour de France. Geletruidrager Mathieu van der Poel is vroeg in deze heuveletappe met onder anderen drie landgenoten in de aanval gegaan. Mis hier niets van de koers.