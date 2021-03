Mercedes krabbelt op in Bahrein, waar Red Bull opnieuw productief is

Door Arjan Schouten



Daar hing die nieuwe W12, in de kabels van een kraanwagen. Lewis Hamilton stond erbij en keer ernaar. De wereldkampioen die met een ander vervoersmiddel terug naar de pits moet worden gebracht vanwege een incident, je ziet het zelden. Maar vandaag was het dus weer eens het geval, toen de Brit in de winderige ochtendsessie in het Bahreinse gruis belandde.



Zou dit dan écht de meest belabberde testweek van Mercedes ooit worden? Het viel mee, herstel volgde snel. Hamilton maakte nog 58 rondes, al bleef hij ver van de snelste tijden. Valtteri Bottas greep de middagsessie volledig aan om verloren terrein goed te maken, na zijn versnellingsbakproblemen van een dag eerder. De perfectie is nog ver weg bij het dominante team van de laatste jaren, maar de Fin krikte wel het aantal rondes voor Mercedes op naar een dagtotaal van 114 rondes. Heel overtuigend was ook dat nog niet, alleen Aston Martin en McLaren maakten minder rondes, maar met nog twintig minuten te gaan stampte Bottas wel de rapste tijd van het weekend uit zijn auto. Op de zachtste band noteerde hij 1.30,289, een fractie sneller dan Verstappen gisteren (1.30,674).