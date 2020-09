Mercedes scoort weer één-tweetje op chaotisch Mugello, eerste podium Albon

Ja, incidentrijk was het de hele middag. Dat begon al voor de start, toen Max Verstappen klaagde over motorproblemen. Na haastig gesleutel ging de Nederlander nog wel van start, maar na 150 snelle meters viel al het vermogen bij Verstappen weg en tot overmaat van ramp werd hij terugzakkend door het veld vervolgens ook nog uit de race gekegeld door achterblijvers. Net als Pierre Gasly, een week eerder nog winnaar, moest Verstappen de strijd na twee bochten staken. En bij de herstart was het meteen weer raak. Magnussen, Sainz, Giovinazzi, Latifi en Ocon, allemaal betrokken bij een crash na de hervatting. Genoeg reden voor de eerste rode vlag. En in de tweede helft van de grand prix volgde er nog een, toen Lance Stroll op podiumkoers na een lekke voorband snoeihard de boarding in schoot. Zijn Racing Point rijp voor de sloop en weer een kwartiertje rust.

Bij de tweede herstart op de grid was het Daniel Ricciardo die even spekkoper leek te worden, namens Renault. Zo was hij als eerste in staat Mercedes te bedreigen, door Bottas in te halen. De Fin had hem echter snel weer te pakken, waarna de Australiër zelf ook nog werd achterhaald door Alexander Albon. De Britse teammaat van Max Verstappen deed in afwezigheid van Verstappen zo wat hij moést doen: de schade verbloemen voor Red Bull Racing. In de hectische Toscaanse race hield Albon zijn hoofd koel en zo pakte hij achter Hamilton en Bottas knap zijn eerste podium in de Formule 1. ,,Keurig Alex, je hebt het op de moeilijke manier gedaan, maar deze podiumplaats heb je meer dan verdiend”,, feliciteerde teambaas Christian Horner hem over de boordradio. ,,Het was lastig om hier te komen, maar ik heb ’m gelukkig nu”, reageerde Albon op zijn eerste podiumplaats.