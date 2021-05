‘Mercedes wil tegenvallende Bottas dit seizoen al vervangen door Russell’

Het Formule 1-seizoen is pas drie races onderweg, maar bij Mercedes zou het vertrouwen in Valtteri Bottas al stevig zijn geslonken. Volgens de Britse krant Daily Mail overweegt het team om nog voor het einde van het seizoen George Russell te promoveren, ten koste van de Fin.

,,Op de fabriek is enige onrust over Valtteri”, zegt een anonieme Mercedes-engineer tegen de krant. ,,Hij is er niet klaar voor. Dat werd nog duidelijker na de prestatie van Russell in Bahrein.” Eind vorig seizoen testte wereldkampioen Lewis Hamilton positief op corona en werd hij eenmalig vervangen door de nu 23-jarige Russell, een protegé van Mercedes die uitkomt voor Williams. De Brit leek op weg naar de zege, maar een lekke band voorkwam die stunt.

Volledig scherm George Russell afgelopen weekend in Portugal. © AFP

Daarmee gaf Russell zijn visitekaartje af voor een stoeltje in 2022. Het contract van beide Mercedes-coureurs loopt na dit seizoen af. Maar of Bottas het tot die tijd volhoudt, is de vraag. Na twee derde plekken en een uitvalbeurt - curieus genoeg veroorzaakt door Russell - in de eerste drie races staat Bottas vierde in de strijd om het wereldkampioenschap. Het vertrouwen van het team zou zijn geslonken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgelopen zondag in de Grand Prix van Portugal was Mercedes duidelijk het sterkste team. Toch lukte het Bottas, gestart vanaf pole position, niet om een ‘1-2' voor het team veilig te stellen. Max Verstappen haalde hem in en splitste, niet voor het eerst, de beide coureurs van het Duitse team.

Russell heeft nog geen WK-punten gescoord dit seizoen, maar dat lijkt vooral te wijten aan zijn materiaal. Met een elfde plek in de kwalificatie, afgelopen weekeinde in Portugal, drukte hij zijn neus weer tegen het venster. Volgens Daily Mail zou hij daarom al voor het einde van het lopende seizoen kans maken op promotie, ook al beschermt Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn tweede coureur Bottas nog altijd openlijk.