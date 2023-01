Merijn Scheperkamp: van 'Frenkie op schaatsen' tot Europees kampioen sprint

Unicum: Real Madrid voor eerst in geschiede­nis zonder Spanjaard aan aftrap

Real Madrid is voor het eerst in de clubgeschiedenis begonnen aan een competitiewedstrijd zonder ook maar één Spaanse speler in het veld. Om 16.15 uur begon de Champions League-winnaar aan de uitwedstrijd in La Liga tegen Villarreal. Op de reservebank zitten wel zes Spaanse spelers.

16:34