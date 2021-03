Merlier verslaat Cavendish in GP Jean-Pierre Monseré

Teleurstel­lend WK voor Knegt: ook geen punten op 1000 meter

16:01 Sjinkie Knegt is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 1000 meter bij de WK shorttrack in Dordrecht. De Nederlander eindigde in de eerste halve finale in de Optisport Sportboulevard teleurstellend als vijfde en laatste.