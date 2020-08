Mertens treft Halep tijdens finale in Praag

Ronde van Lombardije 20-jarig toptalent Evenepoel crasht hard in ravijn tijdens afdaling

17:34 Remco Evenepoel is in de Ronde van Lombardije hard onderuit gegaan. Het 20-jarige Belgisch supertalent vloog in een afdaling over de rand bij een brug nadat hij een muurtje raakte. Zijn fiets bleef op de weg, maar Evenepoel was lang nergens te bekennen. Snel na de crash maakte RAI bekend dat de renner bij bewustzijn is.