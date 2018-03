Mesker: Ik schrok me helemaal kapot toen ik Serena Williams zag

Kiki Bertens speelt vanavond op Indian Wells tegen Serena Williams, de Amerikaanse tennislegende die als moeder is teruggekeerd in het circuit. Tenniscommentator Marcella Mesker ziet een kans voor de Nederlandse. ,,Serena is aanzienlijk minder, dat moet toch hoop geven.”

Door Pim Bijl



Door haar zwangerschap en de geboorte van haar dochter zette Serena Williams lang het tennis stop. Welke indruk geeft Williams jou nu ze na veertien maanden is teruggekeerd op een WTA-toernooi?



Mesker: ,,Ik had het veel erger verwacht. Ik ben natuurlijk ontzettend van haar geschrokken op de Fed Cup. Haar captain achtte haar niet fit genoeg voor de single, en toen ik haar bij de dubbel zag aankomen, wist ik niet wat ik zag. Ik schrok me helemaal kapot. Hoe onfit ze was, hoe zwaar ze was, geen enkele coördinatie in haar lichaam met haar slagen.

Maar in de eerste ronde op Indian Wells viel haar spel mij dus mee. Ze heeft zich in die vijf weken tijd echt voorbereid, ze is veel meer afgetraind nu. Haar slagen waren oké, minder vond ik haar service, maar dat vond ik het laatste jaar voor het zwangerschap ook al. Die is wel cruciaal voor haar spel, dus dat is een opsteker voor Kiki.”

Kun je zeggen dat dit dé kans is voor Kiki Bertens om een keer in haar carrière Serena Williams te verslaan?

,,Ja, zeker. Al blijft het een drempel om tegen zo’n levende tennislegende het laatste punt te maken. Maar dit is de derde ontmoeting en de vorige twee keer zat Kiki eigenlijk best dichtbij. Op de een of andere manier vindt Serena het lastig om te spelen tegen Kiki en kan Kiki aan de andere kant goed omgaan met het powertennis van Serena. Op de US Open trof Kiki nog een Serena in haar gouden tijd. Ook op Roland Garros werd het een wedstrijd, ondanks de problemen aan haar kuit. En de Williams van nu is aanzienlijk minder dan toen, dat moet toch wel hoop geven.”

Automatisch gaan de gedachten voorafgaand aan deze partij terug naar die halve finale in 2016.

,,Ja, als ik aan Kiki denk, denk ik aan die periode. Toen, in Parijs, speelde Kiki droomtennis. Alles klopte: fysiek, technisch, haar zware graveltennis, haar mentale kracht, het plezier. Die vorm van toen heb ik eerlijk gezegd daarna weinig gezien. Vleugjes van die vorm heb ik vorig jaar gezien in voorbereiding op Roland Garros, met haar spel in Neurenberg, Madrid en Rome. Op hardcourt is het lastiger gezien haar manier van spelen met die grote zwaai. En ik vind voorspellingen bij Kiki sowieso altijd erg moeilijk, want het gaat bij haar met ups en downs.”