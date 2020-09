Messi zwijgt niet langer: ‘Ik blijf, want ik wil niet in gevecht met Barcelona’

Messi zelf hield dus lang zijn mond, tot nu. ,,Ik heb tegen de club, maar vooral tegen de president (Bartomeu, red.) vaak gezegd dat ik weg wilde. Dat heb ik hem al het hele jaar verteld. Ik vond dat het tijd was om een stap opzij te doen, ik vond dat de club meer jonge mensen nodig had en dacht dat mijn tijd er misschien op zat. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn loopbaan hier wilde afsluiten, maar ik heb een heel zwaar jaar gehad. Zowel op trainingen, als in wedstrijden en in de kleedkamer. Alles werd heel moeilijk voor me. Ik wilde op zoek naar nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen. Het had niets met die wedstrijd tegen Bayern te maken, het speelde al langer. Je kunt altijd winnen of verliezen, maar ineenstortingen zoals we in het verleden hebben gehad tegen AS Roma, Liverpool en Bayern, die kunnen niet.



Daarna richtte Messi zijn pijlen op Bartomeu. ,,Hij heeft altijd gezegd: “We praten later, niet nu”. Hij zei dat ik na het seizoen mocht kiezen of ik wilde blijven of vertrekken, maar hij heeft zijn woord niet gehouden. Ik heb me nooit alleen gevoeld, degenen die er altijd voor me zijn geweest, waren er ook nu. Maar het deed me pijn dat mensen mijn toewijding aan de club in twijfel trokken. Dat verdiende ik niet. Ik heb ware gezichten van mensen kunnen zien. Er zijn veel neppe mensen. Ik had ieder jaar kunnen vertrekken om ergens meer geld te verdienen dan bij Barça, maar dit is mijn thuis. Het gaat dan ook echt om het feit dat ik nieuwe uitdagingen wilde. Mijn liefde voor Barça zal nooit veranderen.”