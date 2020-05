Met bomvolle koerskalender moeten ploegen kiezen: wie rijdt waar?

Door Daan Hakkenberg



De nieuwe wielerkalender was nog geen uur bekend gemaakt toen Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, een berichtje kreeg van Dylan Groenewegen. De topsprinter voelt de bui al hangen nu de Giro gelijktijdig wordt verreden met de klassiekers. Niet dat Groenewegen dit jaar zelf ambities heeft in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar Mike Teunissen, zijn lead out in sprints, des te meer. Zeeman: ,,Nu wedstrijden samenvallen, zullen we flexibel moeten kijken. Want ik snap ook wel dat Mike zelf de klassiekers zal willen rijden.’’