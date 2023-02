Met deze AMR23 wil Aston Martin er meteen staan in het nieuwe Formule 1 -seizoen

Aston Martin heeft als zevende Formule 1-team de nieuwe wagen voor seizoen 2023 gepresenteerd. Met coureurs Fernando Alonso en Lance Stoll werd de Engelse vlag van de AMR23 getrokken. De opnieuw in het groen gestoken Aston Martin is volgens het team een flinke doorontwikkeling van de wagen uit de tweede helft van vorig seizoen.

Aston Martin spreekt van een grote evolutie van het chassis van afgelopen jaar. Het team eindigde vorig seizoen op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met 55 punten. Dit seizoen wil Aston Martin vanaf het begin van het jaar een competitieve wagen hebben. ,,Ons doel is dit jaar een wagen die meteen kan presteren vanaf het eerste moment dat ie de baan opgaat”, zegt teambaas Mike Krack. ,,Het jaar goed starten en dat momentum vasthouden is noodzakelijk als we verder willen oprukken op de grid.”

Het F1-team doet dat met een nieuwe coureur naast Lance Stroll. Sebastian Vettel stopte aan het einde van het vorige seizoen. In zijn plaats kwam Fernando Alonso. ,,We presenteren de wagen in deze nieuwe fabriek en ik denk dat iedereen kan zien hoe groot de ambities hier zijn”, zei de 41-jarige Spaanse wereldkampioen van 2005 en 2006. “Ik kan niet wachten om te gaan beginnen.”

Volledig scherm Fernando Alonso. © AP

Stroll zei ernaar uit te kijken samen te racen met Alonso. ,,Ik heb altijd goed met hem overweg gekund en het wordt fantastisch om met hem te racen”, zei de Canadees die tijdens de presentatie echter toegaf dat Michael Schumacher zijn idool was, ook in de jaren dat die streed met Alonso.

Alonso denkt dat hij na zijn zeges in een Renault, McLaren en Ferrari in de toekomst ook races kan winnen in de Aston Martin. ,,Ik geloof dat die mogelijkheid er is”, zei de coureur. ,,Ik denk niet dit jaar. Daar ben ik eerlijk in. Ik sta met mijn beide benen op de grond. Ik kan niet zeggen dat we dit jaar om overwinningen zullen strijden, ik zou liegen als ik dat zeg.”

Alonso verwacht enkele lastige races in het begin, totdat het team erachter is hoe de wagen zich precies gedraagt.,,We willen een goede wagen hebben bij de start van het seizoen en dan hard werken en die wagen doorontwikkelen gedurende het jaar”, zei Alonso, die met Lance Stroll het rijdersduo vormt bij Aston Martin. “Misschien kunnen we in het tweede deel van het seizoen dichterbij komen. Als er dan een mogelijkheid komt, zullen we die niet laten liggen.”

