Met deze drie topspelers strijdt Michael van Gerwen om Premier League-titel en 275.000 pond

met pollMichael van Gerwen maakt zich op voor de finaleronde van de Premier League of Darts in de O2 Arena. De 32-jarige Vlijmenaar strijdt voor prolongatie van zijn eindzege, maar zal flink aan de bak moeten om het recordaantal van zeven Premier League-titels op zijn naam te schrijven.

Het deelnemersveld van de finaleronde van de Premier League is namelijk ijzersterk. Van Gerwen treft Michael Smith morgenavond eerst in de halve finales. Mighty Mike zal zinnen op revanche tegen Bully Boy, die Van Gerwen afgelopen januari nog versloeg in de finale van het WK. De 32-jarige Engelsman is de huidige koploper van de Order of Merit en eindigde dit seizoen op de tweede plaats in het Premier League-klassement. Smith won twintig van zijn 32 partijen.

In de andere halve finale staan Gerwyn Price en Jonny Clayton tegenover elkaar. Price eindigde als koploper van het klassement met 39 punten. De Welshman won 24 partijen in de Premier League. Price zal de Premier League-titel dolgraag aan zijn indrukwekkende palmares willen toevoegen. De wereldkampioen van 2021 is bezig aan zijn beste seizoen in de competitie ooit.

Outsider voor de titel is Clayton, die op de vierde plek in het klassement eindigde en één overwinning meer boekte dan concurrent Nathan Aspinall. De 48-jarige darter uit Wales won de Premier League verrassend in 2021, door José de Sousa te verslaan in de finale.

Halve finales en finale

In de halve finales moeten negentien legs uitwijzen wie zich plaatst voor de eindstrijd in Londen, die eveneens morgenavond wordt gespeeld. In de finale worden 21 legs gespeeld. De winnaar gaat er vandoor met de jackpot: 275.000 pond, omgerekend ruim 315.000 euro. Dat gaat niets veranderen aan de wereldranglijst. De Premier League telt niet mee in de Order of Merit.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Van Gerwen hoopt voor de zevende keer in zijn loopbaan de Premier League op zijn naam te schrijven. Van Gerwen won de titel in 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022. De Nederlander deelt nu nog het record van zes titels met dartslegende Phil Taylor.

