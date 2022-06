Met het rood-wit-blauw om de schouders denkt Riejanne Markus aan Amy Pieters: ‘Deze is voor haar’

Familie, vrienden en ploeg zetten crowdfun­dings­ac­tie op voor revalide­ren­de Amy Pieters

De familie, vrienden en ploeg van Amy Pieters hebben een crowdfundingsactie opgezet voor de 31-jarige wielrenster, die bezig is aan een lang revalidatietraject. Niet al haar behandelingen in binnen- en buitenland worden door de verzekering vergoed. Daarom is een fonds opgezet waarop geld kan worden gestort.

