Met Jade Groenewoud heeft Twente opvolgster van Joy Beune in huis: ‘Dat zou heel fijn zijn’

Podcast | ‘Als PSV een punt of meer pakt in Spanje is dat echt enorm knap’

Blijft de coëfficiëntenpolonaise doorgaan? Hebben we na de winter vijf ploegen in de Europese toernooien? Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt met Johan Inan daarnaast het nieuws over Henk de Jong en ze maken een reconstructie over het nieuwe contract voor Marc Overmars bij Ajax.

9 december