Met Lewis Hamilton op zijn oor traint Nyck de Vries naar negende tijd: ‘Zijn support was te voelen en te waarderen’

met videoNa een vrije training voor Williams in Spanje kroop Nyck de Vries vandaag in Frankrijk in de Mercedes. ,,Je moet er van genieten, maar je bent zo gefocust op het goed willen doen.”

Door Arjan Schouten



Een verrassing was het al niet meer, na zijn eerste vrije training voor Williams liet Nyck de Vries in mei in Barcelona al doorschemeren dat hij ook nog eens bij Mercedes in zou stappen. Als onderdeel van de speciaal voor jonge coureurs bestemde sessies, was het vandaag zo ver. In de W13 van Lewis Hamilton noteerde hij de negende tijd.

,,Mijn opdracht? Er worden hier nieuwe upgrades gebracht, dus is het belangrijk om data te vergaren, leren begrijpen of het extra performance brengt. Rondes afleggen, geen fouten maken en die auto op het zwarte deel van het circuit houden”, aldus De Vries. ,,Natuurlijk krijg je een kleine kans om ook goede rondetijden neer te zetten, maar dat was secundair.”

Op de topverdieping van de hospitality van Mercedes in de paddock van circuit Paul Ricard sprak hij na zijn sessie een legertje journalisten toe, allemaal op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wat brengt hem dit? Hij is Formule 2-kampioen geweest, regerend wereldkampioen Formule E en flirt al jaren met de koningsklasse. De Vries respecteert die vraag, snapt dat die steeds gesteld wordt. Maar zijn antwoord is al een tijdje hetzelfde. ,,Ik weet het niet, heb dat niet onder controle, we moeten geduldig zijn.”

Quote Dit is wel Mercedes, de auto van Lewis, dat brengt een ander gewicht met zich mee. Dat blijft heel speciaal en bijzonder. Nyck de Vries

Het enige wat De Vries kan doen, is gas geven als hem een kans geboden wordt. Zoals bij Williams in mei, vandaag bij Mercedes en ongetwijfeld nog eens dit jaar. Dat zijn de momenten dat hij moét laten zien wat hij kan. ,,Dit is wel Mercedes, de auto van Lewis, dat brengt een ander gewicht met zich mee. Dat blijft heel speciaal en bijzonder. Los van het feit dat je daar ook van moet genieten, wordt er echter gewoon van je verwacht dat je levert. Je bent heel gefocust op het moment, op het goed willen doen. Daar zit je ook voor.”

Met De Vries in de cockpit en Hamilton op zijn oor, de zevenvoudig wereldkampioen keek mee vanuit de garage en stond in contact met de Nederlander. ,,Hij keek nauw mee, adviseerde me over de tools op mijn stuurtje. Bijvoorbeeld over het aanpassen van rembalans. Zijn support was zeker te voelen en te waarderen. Zijn commentaar? Hij vond dat ik het heel goed deed.”

Lovende woorden kwamen er ook uit de mond van teambaas Toto Wolff. De Vries toonde zich dankbaar, maar bleef zelf toch voorzichtig kritisch op zijn optreden. ,,Ik ben gewoon heel competitief, dat was de sessie ook, maar ik liet zelf iets liggen op mijn tweede rondje op de zachte band, waar George Russell nog een rondje ging. Zo werd het gat tussen ons nog wat groter gemaakt. Dat blijft toch een beetje hangen voor mij, maar ik mag heel tevreden zijn met hoe de hele sessie is verlopen.”

