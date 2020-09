‘Met Liverpool is hij ook nooit kampioen geworden', zeggen Schotten met Celtic-hart

Adrie Koster (65) realiseerde zich vorige week ineens dat zijn contract met Willem II aan het einde van het seizoen afloopt. Hij kon er zich niet druk om maken, zo ontspannen staat hij in het trainersvak. Ook in de aanloop naar een Europese wedstrijd als tegen Rangers FC is hij heel relaxt.

Dat is voor zijn collega-coach Steven Gerrard (40), die deze week Tilburg aandoet, wel anders. Van de Engelsman, die 710 officiële duels voor Liverpool speelde, wordt dit seizoen bij Rangers FC de landstitel verwacht. Dat is nog vele malen belangrijker dan een succesje in Europees verband.

Vorig seizoen was Schotland lovend over de ‘beginnende’ coach die de overstap van Liverpool onder 19 naar Rangers had gemaakt. De club drong door tot de laatste zestien in het toernooi om de Europa League. Een dergelijk succes, waarvoor morgenavond alvast een zege op Willem II nodig is, lijkt nu van ondergeschikt belang.

Alleen landstitel telt

Alleen met een landstitel kan Rangers FC voorkomen dat aartsrivaal Celtic, sinds 2012 onafgebroken Schots kampioen, er tien op rij wint. Dan blijft voor beide ploegen uit Glasgow een serie van negen opeenvolgende kampioenschappen als langste serie staan en heeft Celtic niks om mee te pronken.

Dus is de druk van buitenaf groot op Gerrard. Zou de missie mislukken, dat stort hij Rangers FC minimaal tien jaar in de ellende. Dat zouden ze hem niet makkelijk vergeven. De legendarische middenvelder is door Jurgen Klopp al uitgeroepen tot diens opvolger bij Liverpool mocht die er ooit ontslagen worden. Het missen van de titel dit seizoen zou de carrière van Gerrard als manager al kunnen breken in de knop.

Investeren

Sinds zijn komst in 2018 mocht Gerrard voor de inhaalrace bijna 27 miljoen euro in nieuwe spelers investeren. Dat is nog altijd 6 miljoen minder dan Celtic in dezelfde periode. Ondanks die investeringen miste Celtic de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Financieel gezien doet Rangers dus goede zaken als het de groepsfase van de Europa League zou halen. Maar het draait allemaal alleen maar om die titel. Er is scepsis of Gerrard zal slagen. ‘Met Liverpool is hij ook nooit kampioen geworden", zeggen de Schotten met een Celtic-hart.

Quote Hij heeft een betere staat van dienst als voetballer, maar doet nu hetzelfde als ik: zijn ploeg zo goed mogelijk voorberei­den Adrie Koster

Koster heeft met Gerrard gemeen dat hij ook nooit een lanstitel pakte. Maar die maalt er niet meer om en geniet met volle teugen van het Europese avontuur van Willem II. Wat hij van Gerrard vindt? ,,Het is geweldig dat zo iemand naar het stadion van Willem II komt", zegt hij. Maar verder is het hem om het even. ,,Hij heeft een veel betere staat van dienst als voetballer. Maar nu doet hij gewoon hetzelfde als ik: zijn ploeg zo goed mogelijk op een wedstrijd voorbereiden.”

Spelopvatting

In hoeverre Gerrard, sinds juli 2018 aan Rangers verbonden, zijn stempel op de Schotse club drukte, kan Koster niet zeggen. ,,Daarvoor ken ik hem niet genoeg als trainer”, aldus de Zeeuw. ,,Ik zie de spelopvatting van Rangers. Dat ziet er goed uit. Het is niet typisch Schots. Er zit veel voetbal in.”

,,Willem II krijgt een ploeg tegenover zich die verzorgd voetbal wil spelen", zo vervolgt Koster. ,,We moeten bedacht zijn op veel positiewisselingen. Met Morelos beschikt Rangers over een goede spits. De backs komen mee op en beschikken allebei over een uitstekende traptechniek.”

Koster vindt dat Willem II best een goede kans maakt. ,,Als we tenminste ons eigen spel blijven spelen. Mijn spelers weten nu wat ze te wachten staat en waar de kracht van Rangers ligt. Maar dat zal Gerrard zijn spelers over Willem II ook wel verteld hebben.”