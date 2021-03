Met of zonder Van der Poel: Amstel Gold Race gaat definitief door

Door Daniël Dwarswaard



Maandenlang lobbyen bij de autoriteiten, een parkoersaanpassing en een dik coronaprotocol. Maar het was het allemaal waard voor oud-renner en koersdirecteur Leo van Vliet. De Amstel Gold Race gaat door voor zowel mannen als vrouwen. ,,Geweldig nieuws voor iedereen die hier zo hard aan heeft gewerkt’’, zegt Van Vliet. ,,We gaan rijden op een hermetisch afgesloten parkoers. We houden alles compact en rijden daardoor rondjes van zeventien kilometer met de Cauberg, Geulhemmerberg en de Bemelerberg. De mannen twaalf ronden en een finaleronde met de aankomst zoals de laatste jaren. De vrouwen rijden zeven rondes. De start is niet zoals normaal op het Vrijthof in Maastricht, maar nu in Valkenburg bij het casino.’’