Met Strade Bianche is het jachtseizoen voor Van der Poel weer geopend

Platini staat nog altijd achter keuze voor WK in Qatar: ‘Belangrijk voor de ontwikke­ling van het voetbal’

5 maart Michel Platini staat nog steeds achter de keuze van de FIFA om het WK 2022 aan Qatar toe te wijzen. ,,Arabische landen hebben zich al tien keer kandidaat gesteld voor het WK. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal dat zij ook een WK krijgen. Dat is precies waarom ik voor Qatar heb gestemd. Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in december, wat nu het geval is”, zegt de oud-voorzitter van de UEFA in Die Welt.