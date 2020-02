Met twee wielerploegen aan de start in Ster voor Zwolle

28 renners, vier ploegleiderswagens, drie trucks en een uitgebreide technische staf van vijftien man: het kan niet op bij de wielerploegen VolkerWessels-Merckx en Reggeborgh, die eerder deze week in het Nijverdalse theater op flitsende wijze werden gepresenteerd.

Grote man achter de twee teams is manager Dinand van de Berg. Hij stond in 2017 aan de wieg van VolkerWessels-Merckx, een clubteam met heel ambitieuze plannen en gesteund door enthousiaste sponsoren uit de regionale bouwwereld. Het afgelopen wielerjaar volgde een eerste bekroning: onder hoede van de gerenommeerde ploegleider Allard Engels won de formatie de Clubcompetitie en kon de Drent veertig podiumplaatsen noteren.

Ster van Zwolle

Op zaterdag 29 februari staat VolkerWessels-Merckx in Zwolle aan de start als een van de zeven Nederlandse continentale ploegen. Met die promotie is een langgekoesterde ambitie van Van den Berg verwezenlijkt, maar daarmee was de honger nog niet gestild. Teammanager Van den Berg had nog een wens: de oprichting van een eigen opleidingsploeg. Ook daarvoor kon hij terecht bij de familie Wessels, het investeringsbedrijf Reggeborgh wordt de naamgever van het clubteam.

Volledig scherm Gert-Jan Bosman wint de Omloop Hoeksche Waard. © Dick Soepenberg

Tot 2023 zijn de twee ploegen verzekerd van sponsoring, kon Van den Berg trots melden tijdens de ploegenpresentatie. "Vanaf het begin zijn we heel duidelijk bezig geweest. Niet kijken naar andere ploegen, maar gewoon ons eigen ding doen. We hebben de zaken goed voor elkaar, van begeleiding tot materiaal en voeding. Dat is de basis voor renners om zich goed te kunnen ontwikkelen en aansluiting hogerop te vinden", aldus de trotse teammanager over de professionele uitstraling van de wielerteams.

Visvijvertje

De oprichting van een eigen opleidingsploeg maakt onderdeel uit van de ambitieuze plannen van Van den Berg. "Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat jonge, beloftenvolle renners aansluiting krijgen bij op continentaal niveau. We gaan kweken in ons eigen visvijvertje", aldus de teammanager, die hoopt dat van beide wielerploegen een stimulerende werking zal uitgaan in de oostelijke regio. "Goede jonge renners moeten bij ons willen rijden."

Met de Almelose wielervereniging De Zwaluwen en OWC uit Oldenzaal vinden gesprekken plaats, maar van een structuele samenwerking is (nog) geen sprake. "Wij scouten zelf, om te kijken welke junioren voor een van onze ploegen geschikt zouden kunnen zijn", aldus de teammanager.

Spanje

In totaal bieden beide wielerploegen plaats aan 28 renners. VolkerWessels-Merckx telt zestien coureurs, waaronder Gert-Jan Bosman (Nijverdal) en Peter Schulting (Hellendoorn). In de opleidingsploeg rijden twaalf renners, met onder meer Lorenzo Harbers uit Nijverdal. De twee teams beleggen binnenkort een trainingskamp in Spanje, om zich voor te bereiden op de start van het wielerseizoen. Beide formaties staan aan de start van de Ster van Zwolle.