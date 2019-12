Meulenkamp zeer overtuigend naar tweede ronde

Meulenkamp, zelf de nummer 51 van de wereld, begon uitstekend tegen WK-debutant Robb. De eerste twee sets gingen vrij eenvoudig naar de Nederlander.



In set drie kwam hij nog wel op een 2-0 achterstand, maar hij keerde het tij en verloor zo geen set tegen de even oude Robb: 3-0.



Meulenkamp bereikt dankzij de zege voor de tweede keer in zijn loopbaan de tweede ronde in het Alexandra Palace. Vorig jaar verloor hij in die ronde van de latere finalist Michael Smith (3-1). In 2015 en 2017, bij zijn eerste twee deelnames aan het PDC-WK, vloog Meulenkamp er in de eerste ronde uit.