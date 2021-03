Miami Open: laaggeklasseerde Fin stuurt Zverev naar huis

Samenvatting Verstappen niet productief, maar wel de snelste in eerste training Bahrein

26 maart Max Verstappen is het eerste GP-weekend van het nieuwe seizoen begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training. De Nederlander kwam in zijn Red Bull tot 1.31,394 en bleef daarmee Valtteri Bottas drie tienden voor. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met P4, maar verwacht wordt dat het later dit weekend nog een stuk harder gaat in Bahrein.