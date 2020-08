Michael Matthews rondt topwerk Nils Eekhoff af in Plouay

UpdateMichael Matthews heeft de 84ste Plouay de Bretagne Classic gewonnen, voorheen GP Plouay. De kopman van Sunweb profiteerde in de sprint van het schitterende werk van Nils Eekhoff, die het pelotonnetje in de slotkilometers volledig uit elkaar reed. Matthews volgt in Frankrijk Sep Vanmarcke op.

Matthews won de sprint na een rit over 247,8 kilometer, met start- en aankomstplaats in Plouay. De Australiër bleef de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en de Fransman Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) voor. Matthews is door Sunweb niet geselecteerd is voor de komende Ronde van Frankrijk. Hij is de derde Australiër die de koers wint, na Simon Gerrans (2009) en Matthew Goss (2010). Eekhoff eindigde zelf als zevende.

Bora-hansgrohe ging vandaag niet van start vanwege een coronabesmetting binnen het team. Eén van de rijders testte positief. De ploeg kreeg de uitslag vanmorgen vlak voor de start binnen. Eerder had de renner nog negatief getest.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de vrouwen was Lizzie Deignan voor de derde keer de snelste. De 31-jarige Engelse, die onder haar meisjesnaam Armitstead in 2015 de wereldtitel pakte, klopte haar landgenote Lizzy Banks in de sprint. De twee Engelse vrouwen reden de laatste 30 kilometer samen aan kop in de stromende regen. Deignan en Banks hadden vooraan even gezelschap van Jip van den Bos, maar de Nederlandse ging onderuit in een bocht. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten probeerde in de achtervolgende groep van alles om richting de twee Engelse rensters te komen, maar bij gebrek aan een goede samenwerking gaf ze het in de laatste ronde op.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Banks ging de sprint aan op het oplopende stuk richting de finish, maar Deignan bleek te sterk. De renster van Trek-Segafredo won de GP de Plouay ook al in 2015 en 2017. Vorig jaar zegevierde Anna van der Breggen, in 2018 was Amy Pieters de sterkste.

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van In Het Wiel:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Lizzie Deignan komt als eerste over de finish in Plouay, voor de derde keer in haar carrière. © photo: Cor Vos