Michael Matthews wint eerste rit Catalonië, Tom Dumoulin pakt elf seconden op enkele concurrenten

Charles Leclerc kwalificeerde zich zaterdag op pole en bracht 24 uur later ook de overwinning in veilige haven in Bahrein. Het betekende voor de Monegask zijn derde F1-zege en bevestigde nog maar eens dat Ferrari terug is in de top van de koningsklasse. ,,Ik maakte aan het einde nog even een grapje door te zeggen dat er iets geks aan de hand was met de motor.”

20 maart