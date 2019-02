Michael Smith met spoed geopereerd

,,Ik was een kerel en liet er niet naar kijken. Ik ging ervan uit dat het vanzelf over zou gaan. Maar het had heel gevaarlijk kunnen worden als ik bloedvergiftiging had opgelopen. Ik had er eerder naar moeten laten kijken”, vertelt Smith.



Zondag besefte Smith dat het ernstiger was dan dat hij had gedacht. ,,Ik werd wakker en het was ineens een flinke bult geworden en ik kon niet meer lopen.” Toch gooide hij die dag ‘gewoon’ een Players Championship, waarin hij al vroeg verloor. ,,Er was ineens een rode streep die doorliep tot onder aan mijn been. Daar liep de pus uit het abces m’n bloedbaan in.”