Michael Smith of Peter Wright: wie wordt vanavond wereldkampioen darts?

De wereldkampioen van 2020 is al dertien jaar niet weg te denken van het mondiale toneel. Letterlijk zelfs. Door de carnavaleske kleding van Snakebite, inclusief een door zijn vrouw Joanne geboetseerde hanenkam en geverfd hoofd (vaak een slangenkop), kun je niet om de doorgaans goedgemutste Schot heen. Dat was in 1995 nog anders, toen hij zich in een zwart T-shirt als amateur meldde op het WK. Hij verloor van Richie Burnett en borg zijn pijlen jarenlang op. Pas in 2005 dook hij langzaam weer op, inclusief verkleedpartij.

Sinds 2009 doet Wright al mee aan het WK en zijn opmars kwam geleidelijk. Verloor hij in 2009 nog in de eerste ronde van Michel van Gerwen, de voorbije jaren is Wright bijna vaste klant in het slotstuk, met zijn wereldtitel van 2020 als mooiste scalp. Als nummer twee van de wereld is hij op papier de favoriet in de partij tegen Michael Smith. Gaat hij na de World Matchplay - zege op Dimitri Van den Bergh (18-9) - een kroon zetten op een superjaar?



Daarmee zou Wright de ultieme lange neus kunnen maken naar zijn concurrenten. In aanloop naar het WK riep Wright dat Van Gerwen geen kans maakte op de titel en dat de Schot zelf dit jaar twee grote titels zou winnen. Hoewel Van Gerwen de Schot betitelde als een praatjesmaker lijkt Snakebite zijn praatjes ook daadwerkelijk waar te kunnen maken: ,,Veel spelers vonden dat ik mijn mond moest houden en dat ik het maar op het podium moest laten zien. En dat heb ik nu gedaan”, zei Wright na zijn zege op de World Matchplay alvorens hij zijn hand met opgestoken vinger naar zijn gezicht bracht en letterlijk een lange neus maakte.

Bully Boy, finalist in Ally Pally in 2019 (Michael van Gerwen won met 7-3), staat negende op de wereldranglijst, maar is zeker niet te onderschatten. Gerwyn Price, die door Smith werd uitgeschakeld, noemde Smith al vooraf als een van de topfavorieten. Na de clash met Jonny Clayton, de fantastische kwartfinale tegen Price en de gewonnen halve finale tegen James Wade wacht de Engelsman nog één horde: Peter Wright.



Vooraf hoopte Smith (jeugdwereldkampioen in 2013) maar op één tegenstander in de finale: Gary Anderson. De Schot was tussen 2013 en 2016 jarenlang zijn manager en begeleider. Mooier dan een strijd tussen leerling en leermeester kon een finale op voorhand niet zijn, maar zijn tegenstander wordt toch echt Peter Wright. Kan Bully Boy na de nummer 8 (Clayton), de nummer 4 (Wade) en de nummer 1 van de wereld (Price) ook de nummer 2 van de PDC Order of Merit verslaan?

Bij een wereldtitel klimt Smith op de wereldranglijst naar een derde plek en gaat hij dus zelfs Michael van Gerwen voorbij.

